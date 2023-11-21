Драгоценные камни и древние монеты нашли вблизи Болонья в Италии (фото)

Археологи в Италии обнаружили более 3000 монет и 50 драгоценных камней, многие из которых были украшены изображениями древнеримских божеств. Масштабная находка была сделана во время текущих раскопок в Клатерне – это римский город, расположенный вблизи современной Болонье.

Как сообщает Министерство культуры Италии, археологи считают, что в городе еще до наших дней существовала целая мастерская, специализировавшаяся на изготовлении монет и драгоценных камней.

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Археологи считают, что эти находки являются одними из самых важных, когда-либо сделанных в стране. Они свидетельствуют о том, что Клатерна являлась важным торговым центром и культурным центром в римскую эпоху.

Среди наиболее значимых находок – исключительный квинарий, датированный 97 годом до нашей эры. На этой монете подробно изображена крылатая победа на щите, лежащей на трофее. Явное присутствие надписи "ROMA" свидетельствует о праздновании военных побед и связи города с римскими властями.

Другие находки включают серебряные монеты, цветные драгоценные камни, выгравированные изображениями разных божеств и важных построек, а также остатки римской виллы с чрезвычайно сохранившейся мозаикой.

Археологи считают, что в городе еще до наших дней существовала целая мастерская, специализировавшаяся на изготовлении монет и драгоценных камней.

"Эти находки дают очень ценные и значительные материалы. Учитывая важность и количество находок, обнаруженных до сих пор, мы, вероятно, можем говорить о северных Помпеях", - заявила Лючия Боргонзони, заместитель государственного секретаря Министерства культуры Италии.

В настоящее время исследователи раскопали всего одну десятую, или около 18 гектаров города. Раскопки на месте будут продолжены. В будущем министерство надеется возобновить театр.

Объявленная цель состоит в том, чтобы превратить Клатерну из места археологических раскопок в археологический парк международного значения.

Клатерна, основанная в начале 2 века до нашей эры, первоначально развивалась как скромная деревня, впоследствии получив статус муниципии в 1 веке до нашей эры, став столицей области между потоками Идице и Силларо.

Как и многие другие города Римской империи, Клатерна начала приходить в упадок во время бурного кризиса 3 века. Под влиянием экономических и политических последствий римских институтов вместе с варварскими вторжениями, характерными для эпохи, город постепенно обнищал и демографически уменьшался.

Напомним, во Вьетнаме впервые обнаружены человеческие останки в возрасте 10 000 лет.

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