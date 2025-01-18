Дрессировать их - одно удовольствие: топ самых умных пород собак

Собаки для своих владельцев часто как дети, и большинство хозяев считают своего любимца самым лучшим и умным. Однако существуют породы, интеллект которых научно доказан.

Долгое время лидером среди умнейших была порода бордер-колли, но теперь ситуация изменилась. Об этом сообщает РБК-Украина.

Самая умная порода собак

В исследовании, которое провели ученые из Хельсинского Университета, приняли участие породы, традиционно считающиеся самыми умными, среди которых:

Бельгийский малинуа

Австралийский келпи

Лабрадор ретривер

Золотистый ретривер

Шотландская овчарка

Немецкий хоронитель

Испанская водяная собака

Шетландская овчарка

Английский кокер-спаниель

Австралийская овчарка

Немецкая овчарка

Финский лапфунд

Бордер-колли

Все собаки прошли 10 тестов, состоявших из семи когнитивных и трех поведенческих задач. Например, им нужно было обойти прозрачное V-образное ограждение, чтобы добраться до еды, а также реагировать на пять различных человеческих жестов: постоянное указание, короткое указание, указание ногой, указание с поворотом лица и наблюдение за взглядом.

Также ученые проверяли, как собаки демонстрируют самостоятельность и контактируют с человеком в ситуациях, когда для выполнения задания нужна помощь, например, чтобы достать еду из закрытой коробки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Лидеры исследования

По итогам испытаний лучшими оказались собаки породы бельгийский малинуа, набравшие 35 баллов из 39 возможных. Однако даже у этой породы есть слабые места – например, они не очень успешно выполняли задачи, где нужно было достать пищу из прозрачного цилиндра.

Малинуа известны своей выносливостью и разумом, ведь они традиционно используются как пастухи. Эта работа потребовала быстрого реагирования, самостоятельности в принятии решений и высокого уровня самоконтроля.

На втором месте оказался австралийский келпи (26 баллов), а на третьем – лабрадор ретривер (25 баллов). Бордер-колли, ранее считавшийся самым умным, на этот раз занял лишь четвертое место, а пятым стал золотистый ретривер.

Почему малинуа самый умный?

Ученые объясняют высокий уровень интеллекта бельгийского малина и их историческим предназначением. Работа пастуха потребовала быстрого мышления, способности принимать решения без помощи человека и повышенной работоспособности. Многолетняя селекция закрепила эти черты, сделав малину не только разумными, но и выносливыми.

Оценка интеллекта собак

По словам известного кинолога профессора Стэнли Корена, в книге "Интеллект собак" интеллект животных делится на три категории:

Инстинктивный интеллект – способность выполнять задачи, для которых порода выведена. Адаптивный интеллект – способность приспосабливаться к окружающей среде. Трудоспособность и послушание – готовность работать вместе с человеком.

В своем рейтинге профессор Корен назвал самыми умными следующие породы:

Бордер-колли Пудель Немецкая овчарка Золотистый ретривер Доберман Пинчер Шетландская овчарка Лабрадор ретривер Папион Ротвейлер Австралийская пастушья собака

Бордер-колли ценят инстинктивные способности, ловкость и легкость в дрессировке, а пудели славятся своей разумностью и способностью быстро усваивать новые команды.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!