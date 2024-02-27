Древесный пепел и органические удобрения: топ-4 подкормки для нарциссов весной

После появления первых побегов нарциссам необходима дополнительная подкормка. Именно весной растения нуждаются в питательных веществах для формирования бутонов.

В зависимости от ситуации, вы можете выбирать разные удобрения. Главное – знать пропорции и время подкормки. Об этом пишет ТСН.

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Существует несколько эффективных способов подкормить нарциссы в этот период:

Жидкие или водорастворимые удобрения. Их легко приготовить на дому или купить в магазине. Для нарциссов лучше всего подходят аммиачная селитра, мочевина. Азотная подкормка. Весной нарциссы поливают раствором азотных удобрений (10–15 г на 1 л воды). Органические удобрения – перегной или компост. Их можно внести в почву перед посадкой луковиц или просто рассыпать весной. Древесная пепел. Содержит нужные для роста элементы. Смешивается с компостом или перегноем, рассыпается вокруг нарциссов (100-150 г на 1 м2)

Нельзя использовать свежий навоз – он привлекает вредителей.

Напомним, мы уже писали, как сделать из песка удобрение для растений.

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