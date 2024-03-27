Древнегреческая статуя женщины, использующей 'ноутбук', вызывает теории заговора: объяснение историков

Древнегреческая статуя женщины, которая якобы "пользуется ноутбуком" является основой теории заговора и вроде бы доказательством путешествий во времени. Статуя когда-то отмечала могилу и была создана примерно в 100 году до нашей эры.

Однако историки отвергли эту теорию как чепуху и дали более обоснованные объяснения. Об этом сообщает Greek Reporter.

Статуя называется "Могила женщины на троне с прислугой" и выставлена ​​в музее Дж. Пола Гетти в Малибу, Калифорния. Она изображает сидячую женщину, а перед ней стоит раб, держащий в руках тонкий складной контейнер.

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Женщина, которая выглядит как хозяйка, трогает пальцами верхней части контейнера, глядя вверх каменными глазами. Сторонники теорий заговора считают, что изображенный контейнер действительно является ноутбуком с USB-портами сбоку от устройства.

Археолог Кристина Киллгроув развенчала теорию о том, что древние греки каким-то образом наткнулись на передовые компьютерные технологии. Она предложила ряд более ощутимых объяснений того, чем мог быть предмет, который держала женщина на статуе, включая восковую табличку или какой-нибудь ящик для драгоценностей или другой контейнер.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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