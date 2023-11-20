Душ вместо ванны и две кнопки унитаза: Как экономить деньги на водоснабжении

Существует несколько простых, но эффективных способов сбережения воды в быту, которые не только будут способствовать постоянному использованию ресурсов, но и позволят значительно снизить расходы на коммунальные услуги.

Эти простые шаги не только помогут снизить влияние на окружающую среду, но и приведут к значительным экономиям на коммунальных услугах, пишет today.ua.

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Вот несколько советов:

Смеситель с аэратором: Установка специальной насадки на кран (и для душа) с аэратором может значительно снизить расход воды. Эта насадка смешивает воду с воздухом и рассеивает струю, обеспечивая эффективное использование воды. Выключение воды: Привычка не выключать воду при чистке зубов или мытье посуды может привести к большим затратам. Важно выключать воду во время процессов, не требующих ее постоянного использования. Посудомоечная машина: Качественная посудомоечная машина может тратить меньше воды, чем мытье посуды вручную. Хотя она может быть стоимостью выше, со временем расходы на воду снизятся, обеспечивая экономию средств. Душ вместо ванны: Принятие душа вместо ванны может помочь сэкономить воду. Пятиминутный душ тратит гораздо меньше воды, чем наполнение ванны. Две кнопки смыва на унитазе: Установка бачка унитаза с двумя кнопками для разных объемов смыва позволяет использовать меньше воды при каждом смыва. Устройство сантехники: Важно вовремя исправлять небольшие течения или неисправности в системе водоснабжения, чтобы избежать ненужных расходов воды.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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