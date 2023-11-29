Душа выйдет из тела: почему на самом деле нельзя спать ногами к двери

Почему нельзя спать ногами к двери

В народе считают, что спать ногами к двери – небезопасно. Но этому нет никакого научного объяснения.

Однако существует несколько причин, по которым нельзя спать ногами к двери. О некоторых из них вы точно слышали:

1. В народных поверьях считается, что дверь является порталом между миром живых и миром мертвых. Если спать ногами к двери, душа человека может выйти из тела и заблудиться в загробном мире.

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2. В фэн-шуй считается, что энергия Ци, отвечающая за здоровье и обилие, течет сверху вниз. Если спать ногами к двери, то энергия Ци будет оттекать из человека, что может привести к проблемам со здоровьем и финансовыми трудностями.

3. Некоторые люди считают, что спать ногами к двери просто некомфортно. Они могут чувствовать, что кто-то или что-то смотрит на них.

Конечно, нет научных доказательств, но если вы верите в эти поверья или просто чувствуете себя некомфортно, когда спите ногами к двери, вы можете попробовать спать головой к двери.

Вот несколько советов по поводу того, как спать головой к двери:

Выберите кровать, расположенную на расстоянии от двери. Это поможет вам чувствовать себя более комфортно и защищенно.

Поставьте на кровать мебель или другие предметы, которые будут защищать вас от двери. Это может быть шкаф, комод или даже занавес.

Используйте подушки или другие предметы, чтобы закрыть дверь. Это поможет вам чувствовать себя более защищенным и приватным.

Напомним, когда вы решаете избавиться от своего старого кошелька, важно знать, как это сделать должным образом, чтобы не принести отрицательную энергию в свое благополучие и финансы.

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