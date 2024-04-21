Два человека умерли от болезни, которая превращает оленей в зомби: есть ли угроза эпидемии

Ученые из США сообщили о первых случаях заражения людей прионным заболеванием CWD, известным также как болезнь "зомби-оленей".

CWD – это смертельное заболевание, поражающее нервную систему оленей и лосей, вызывая у них агрессивное поведение и потерю страха перед людьми, пишет журнал Neurology.

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Первыми жертвами CWD среди людей стали два охотника из американского штата. 72-летний мужчина, который в течение жизни употреблял пищу из оленьего мяса, стал проявлять признаки деменции и агрессии. Сходные симптомы появились и у его знакомого, который также был охотником. Оба мужчины скончались в течение месяца после предполагаемого заражения.

CWD передается через контакт с биологическими жидкостями и тканями зараженных животных, а также через загрязненную окружающую среду. Прионы, вызывающие эту болезнь, устойчивы к радиации, высоким температурам и дезинфицирующим средствам.

Больше всего случаев CWD зарегистрировано в США, но болезнь уже распространилась на другие страны, в частности Канаду и Норвегию. Во избежание распространения CWD во многих странах введены жесткие правила охоты на оленей и лосей.

Последняя новость о CWD вызывает серьезную обеспокоенность. Ученые бьют тревогу, ведь пока не существует лекарства против этой болезни, а вызывающий ее прион устойчив к многим методам лечения.

Ситуация с CWD напоминает первые дни пандемии COVID-19, когда мир только начинал осознавать масштаб угрозы. Специалисты призывают к усилению исследований CWD и разработке методов ее раннего диагностирования и лечения.

Важно отметить, что риск заражения CWD для людей по-прежнему остается низким. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется избегать употребления мяса оленей и лосей, а также тщательно обрабатывать дичь перед употреблением.

Ранее стало известно, что в США распространяется потенциально смертельная болезнь собак.

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