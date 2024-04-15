Два признака указывающих, что партнер действительно вас любит: советы психолога

Марк Треверс, доктор философии, является американским психологом со ступенями Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере, назвал два признака того, что у вас преданный партнер, влюбленный и готовый на все, чтобы быть рядом.

По словам психолога, все мы стремимся к крепким и счастливым отношениям, где царит искренняя любовь и взаимоуважение. Однако не всегда легко разобраться в эмоциях и намерениях другого человека.

Марк Треверс поделился двумя ключевыми признаками, которые помогут вам понять, действительно ли мужчина влюблен в вас.

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1. Открытость и четкие намерения

Преданный партнер не скрывает своих чувств. Он откровенно говорит, что ценит ваши отношения, планирует общее будущее и делиться своими мечтами.

Вот некоторые сигналы:

Регулярные заверения: он четко и однозначно говорит о своей любви, верности и желании быть с вами.

Обсуждение общего будущего: он планирует совместные путешествия, обсуждает важные решения и делится своими мечтами о том, как видит вашу совместную жизнь.

Готовность к компромиссам: он ценит ваши мысли и чувства, готов идти на компромисс и находить общие решения.

2. Желание проводить с вами время

Человек, влюбленный в вас, будет стремиться проводить с вами как можно больше времени. Он искренне наслаждается вашей компанией даже в моменты бытовых дел.

Он ищет встреч и всегда находит время для вас, даже если день показался насыщенным.

Внимателен к вашим потребностям – интересуется вашими мыслями, чувствами и планами.

Ценит общие моменты – искренне наслаждается вашим обществом, будь то совместный поход в кино, прогулка или просто уютный вечер дома.

Помните: эти два признака – только общие сигналы. Каждый человек выражает свою любовь по-разному. Самое важное – это искренность и внимание к вашим чувствам. Если вы чувствуете, что мужчина искренне любит вас, ценит и уважает, то можете быть уверены, что ваши отношения крепки и перспективны.

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