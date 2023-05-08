Двум знакам зодиака грозят проблемы со здоровьем в мае: астролог рассказал, чего ждать

Май 2023 года окажется непростым временем для двух уроженцев зодиакального круга – у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. И речь идет не только об обострении хронических заболеваний.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, также будет повышен риск ДТП, поэтому на дороге нельзя терять бдительности ни на миг, особенно в опасные даты.

Так, Овнам в мае напомнят о себе старые проблемы со здоровьем, из-за которых придется обращаться к врачу. Девам грозят простудные заболевания и желудочно-кишечные проблемы.

Росс добавил, что последний месяц весны – не лучшее время для операций, если те не являются срочными. Также не стоит в это время кардинально менять свой образ жизни, например садиться на строгую диету.

Для отдыха нужно выбирать правильные даты. Лучше всего к морю отправится 24 мая, в горы – 9-10 мая, в деревню на картошку или за город лучше поехать 27-29 мая. Развлекательные поездки можно смело организовывать в период с 24 по 26 мая. Деловые поездки – 1, 9, 10, 27, 28 мая.

Худшие даты для путешествий – 11, 13-23, 25 мая, в эти дни повышен риск аварий и катастроф. Особая опасность нависнет над Львами, Водолеями, Раками и Тельцами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.