Двум знакам зодиака повезет в любви в мае, а один ждет разочарование: гороскоп

Май 2023 года станет временем радостных перемен для двух уроженцев зодиакального круга – если одни только найдут вторую половинку, то другие могут решиться даже на брак и пополнение в семье.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, у Козерогов есть все шансы встретить человека, с которым они проведут всю жизнь. Рыбам тоже будет везти на любовном фронте, они задумаются о детях.

Для Львов последний месяц весны наоборот принесет испытания – им грозят измена, предательство, иллюзии и обман. Уроженцы знака будут разочарованы во второй половинке, это сильно ударит по ним.

Росс добавил, что перемены во всех сферах ждут Тельцов, Скорпионов, Водолеев и Львов. Водолеи и Львы столкнутся с проблемами, решить которые им будет не под силу. Скорпионы еще как-то будут "выплывать", а вот Тельцы могут получить удар ниже пояса.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.