Джинсы с низкой посадкой и экстремальная платформа: стилисты назвали тренды весны - 2024

Модные эксперты прогнозируют, что весна-лето 2024 будут ознаменованы возвращением трендов прошлых десятилетий. Поэтому могу вернутся джинсы с низкой посадкой, высокие платформы и не только.

Об этом пишет Радиотрек.

Среди них:

Брюки с низкой посадкой. Этот тренд, который был популярен в 1990-х годах, снова возвращается в моду. Такие штаны подчеркивают талию и делают ноги зрительно длиннее.

Мини-юбка. Это универсальная вещь, подходящая как для повседневного, так и для офисного стиля, также будет в моде в новом сезоне.

Укороченный жакет. Такой жакет подчеркивает талию и делает образ более женственным.

Босоножки на платформе. Эти босоножки придадут образу высоты и зрительно удлинят ноги.

Гетры. Гетры – это стильный и практичный аксессуар, который можно носить с разными нарядами.

Высокие сапоги. Высокие сапоги – это must-have для холодной весны и осени.

Кроме того, в тренде останутся юбки длины меди и макси. Юбки меди будут с заниженной талией, а юбки макси – с разными фактурами и принтами.

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Таким образом, весна-лето 2024 года будут полон ярких и модных образов, которые подчеркнут индивидуальность и стиль каждой женщины.

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