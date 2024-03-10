'Еда богов': археологи открыли новый исторический факт о шоколаде

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что какао-дерево, из которого растут какао-бобы, предположительно начало свое путешествие из Амазонки 5000 лет назад. Его распространение по другим регионам произошло благодаря миграции людей и торговым путям.

"Люди долгое время транспортировали и торговали растениями, способствуя эволюции одомашненных культур", — пишут авторы исследования. Теоброма какао (какао-дерево) происходит из неотропической части Южной Америки. Однако о его одомашнивании и использовании в этих регионах известно очень мало, сообщает Newsweek.

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Команда исследователей под руководством Клер Лано тщательно изучила 352 фрагмента керамических горшков в возрасте от 5900 до 400 лет, найденных в Эквадоре, Колумбии, Перу, Мексике, Белизе и Панаме.

Проанализировав ДНК древнего какао, они обнаружили три генетических штамма. Это позволило им исследовать, как эти штаммы разводились и распространялись между разными культурами. Оказалось, что какао-бобы были значительно более распространены между разными культурами, чем считали ранее.

Сегодня шоколад является одним из самых популярных продуктов в мире. А какао-дерево, из которого он производится, до сих пор остается одной из важнейших культур на планете. Его научное название, Theobroma cacao, дословно переводится как "пища богов".

Однако какао-деревью угрожают многочисленные опасности, такие как болезни и изменение климата. Исследователи утверждают, что знания о его генетической истории и многообразии помогут им в решении этих проблем.

Новые находки свидетельствуют, что после одомашнивания в Амазонке 5000 лет тому назад какао-дерево быстро распространилось вдоль побережья Тихого океана. До этого исследования детали его распространения, а также его использование в разных культурах оставались неизвестными.

Полученные данные также дают новое представление о разных сортах какао-дерева и о том, как они диверсифицировались.

В настоящее время существует 11 разных сортов какао-дерева. В ходе исследования ученые обнаружили "высокий уровень генетического разнообразия среди древних штаммов", что свидетельствует о скрещивании разных популяций.

"Мы заметили, что еще в среднем голоцене в Южной Америке произошло интенсивное генетическое смешение между географически отдаленными популяциями какао, стимулировавшее адаптацию T. cacao к новым условиям", — пишут авторы исследования.

Средний голоцен включает период от 4000 до 6000 лет назад.

"Эта сложная история одомашнивания какао легла в основу современных популяций какао-деревьев, и ее понимание может помочь нам лучше управлять их генетическими ресурсами", – утверждают авторы.

Это исследование является важным шагом в понимании происхождения и эволюции одного из любимых продуктов в мире.

Напомним, археологи в Турции нашли самый древний хлеб в мире.

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