Эффективно борется со стрессом и бессонницей: какой фрукт следует употреблять ежедневно

Новозеландские ученые доказали, что киви может успокоить, повысить настроение и улучшить сон только через 4 дня. И это неудивительно, ведь фрукт содержит витамины группы В, антиоксиданты и другие соединения, способные наладить работу центральной нервной системы без успокаивающих и седативных препаратов.

Об этом пишет New York Post.

Какая польза киви для психического здоровья: исследование ученых

Ученые на основании своих исследований сделали заявление – киви может улучшить психическое здоровье через несколько дней. Это связано с тем, что фрукт содержит большую часть витамина С, который, кроме повышения иммунитета, способен улучшать настроение и жизненный тонус.

Ученые повели эксперимент, в котором приняли участие 155 человек. Каждый день в течение восьми недель испытуемым давали плацебо в виде добавки с содержанием витамина С или два киви. Затем участников попросили сообщить о качестве сна, эмоциональном состоянии и общем жизненном тонусе. Ученые выяснили, что принимавшие витамин С и те, кто ел киви, имели улучшение качества сна и уменьшение тревожности. И таких результатов участники эксперимента достигли 4 дней.

Какая польза киви для общего здоровья организма

Помогает похудеть и омолодиться. Киви на 84% процента состоит из воды, содержит белки – 1%, жиры – 1%, углеводы – 10%. Фрукт низкокалорийный, но благодаря содержанию волокон может насытить организм на длительный промежуток времени. Кроме того, он содержит никотиновую кислоту и сахариды, положительно влияющие на молодость кожи и процессы пищеварения.

Повышает иммунитет и оказывает положительное влияние на нервную систему. Киви содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые. Поэтому его рекомендуют есть тем, кто хочет повысить иммунитет или соблюдает диету. Благодаря содержанию витаминов группы В киви способен улучшать сон, снимать напряженность и стресс. Фрукт содержит фолиевую кислоту, поэтому обязателен к употреблению пожилым людям, детям кормящим матерям.

Киви содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые. Поэтому его рекомендуют есть тем, кто хочет повысить иммунитет или соблюдает диету. Благодаря содержанию витаминов группы В киви способен улучшать сон, снимать напряженность и стресс. Фрукт содержит фолиевую кислоту, поэтому обязателен к употреблению пожилым людям, детям кормящим матерям. Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. В состав киви входят цинк, йод, калий, кальций, фосфор и марганец. Благодаря столь богатому содержанию макроэлементов фрукт способствует укреплению сердца, разжижает кровь и улучшает обмен веществ.

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