Эффективно борются с морщинами: пять действенных правил антивозрастного ухода

С возрастом лицо женщины требует более внимательного ухода. С появлением первых морщин, многие начинают делать инъекции, но ситуацию можно исправить и дома, сообщает Ukr.Media.

Эффективное очищение кожи

Это основа качественного ухода. Правильный выбор средства поможет избавить лицо от остатков макияжа и грязи, накопленных в течение дня. Попробуйте пенки, гели и муссы, содержащие полезные аминокислоты и ингредиенты, подходящие именно для вашего типа кожи.

Маски

Используйте увлажняющие и питательные маски дважды в неделю, выделяя на это всего 15 минут. Выберите те, в которых есть омолаживающие компоненты (женьшень, гранат, морковь и др.). Тканевые маски с гиалуроновой кислотой и витаминами С также будут полезны.

Сыворотки

Они придадут здорового сияния и подпитывают кожу необходимыми элементами, избавят от шелушения и помогут уменьшить черные точки. Также эффективны при разглаживании морщин.

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Кремы

Хороший выбор – крем с золотыми частицами, пептидами и муцином улитки, который борется с признаками старения и питает кожу.

Тоник

Используйте его, если почувствовали сухость и стянутость. Он быстро уберет дискомфорт и придаст свежести.

Главное – соблюдайте расписание и ухаживайте за собой регулярно. Отведите 15-20 минут на утренний уход и первые признаки старения будут вас долго беспокоить! Не забывайте о сбалансированном питании и любви к себе.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

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