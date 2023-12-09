Эффективно защищают от вирусов: 4 растения, которые следует поставить дома, чтобы не болеть

Не все растения только украшают ваш дом. Есть и такие, которые ограждают от болезней и бактерий. Рассказываем, какие цветы могут оградить вас и вашу семью от вирусов и бактерий.

Об этом пишет ТСН.

Герань

Этот цветок не только привлекателен, но и может защищать помещение от распространения вирусов и болезнетворных организмов. Это происходит благодаря ее листьям, выделяющим вещества, борющиеся с болезнетворными бактериями.

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Сансевиерия

Это комнатное растение часто называют "тещин язык". Тропическое растение с заостренными зелеными листьями способно создать здоровый климат в помещении, очищая и увлажняя воздух. Выделяющиеся из ее листьев вещества обладают противовирусными свойствами, помогая бороться с болезнетворными бактериями.

Монстера

Это вечнозеленое тропическое растение, популярное среди дизайнеров интерьера, не только прекрасно украшает помещение, но может подавлять вирусы и бактерии в помещении и ионизировать воздух. Говорят, что именно из-за этого свойства монстеру используют в больницах стран Юго-Восточной Азии.

Лимон

Все цитрусовые известны своей полезностью и целебными свойствами. Однако полезны не только плоды, но и сами деревья, на которых они растут. Листья лимона выделяют эфирные масла, эффективно борющиеся с бактериями и вирусами.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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