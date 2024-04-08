Эффективные методы снизить давление за 15 минут без лекарств: советы специалистов

Высокое кровяное давление или гипертония может быть серьезной проблемой, ведь оно значительно повышает риск сердечного приступа, инсульта и других осложнений.

К счастью, существуют способы снизить АД без лекарств. Эти изменения в вашем образе жизни могут оказать значительное влияние на ваше здоровье, пишет издание SELF.

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1. Больше двигайтесь: физические упражнения – один из самых эффективных способов снизить артериальное давление. Старайтесь заниматься умеренными физическими упражнениями, такими как ходьба, езда на велосипеде или плавание, по меньшей мере, 30 минут в день, 3-5 раз в неделю.

2. Уменьшите потребление соли: слишком много соли в рационе может привести к повышению АД. Старайтесь ограничить потребление соли до 2300 мг в день.

3. Ешьте больше фруктов и овощей: они богаты калием, который помогает снизить артериальное давление. Старайтесь есть 4-5 порций фруктов и овощей в день.

4. Откажитесь от алкоголя: алкоголь может повысить АД. Если вы пьете алкоголь, старайтесь ограничить его потребление.

5. Высыпайтесь: недосыпание может привести к повышению АД. Старайтесь спать 7-8 часов в день.

6. Добавьте в рацион пробиотики: это полезные бактерии, которые могут помочь снизить АД. Вы можете получить пробиотики из продуктов, таких как йогурт, кефир или квашеная капуста.

7. Уменьшите стресс: он может привести к повышению АД. Найдите способы расслабиться – такие, как йога, медитация или дыхательные упражнения.

Быстро снизить давление без лекарств поможет горячая ножная ванна – просто окуните ноги в тазик с горячей водой (приблизительно 45°C), чтобы расширить сосуды конечностей и снизить давление.

Попробуйте также дыхательные упражнения – специалисты советуют медленное глубокое диафрагмальное дыхание.

Важно:

Эти изменения в вашем образе жизни могут помочь снизить АД, но они могут не заменить лекарства.

Если у вас высокое кровяное давление, важно регулярно проверяться у врача. Ваш врач может помочь вам определить, какие изменения в вашем образе жизни лучше подойдут для вас.

Напомним, ученые обнаружили действенное средство против высокого АД.

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