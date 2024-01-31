Эффективный метод очищения кухонной вытяжки от британской "королевы чистоты"
Британская специалист по уборке Линдси Кромби на своей странице поделилась действенным способом, как очистить массный налет по вытяжке за 10 минут.
Женщина посоветовала замочить вытяжку в растворе из мыльной теплой воды и обычного уксуса.
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Кроме того, Линдси советует чистить вытяжку хотя бы раз в три месяца, поскольку в этом месте на кухне собирается очень много копоти и жира.
Колыби утверждает, что большинство фильтров вытяжки можно мыть в посудомоечной машине. Но если такой возможности нет, добавьте стакан уксуса в горячую мыльную воду и оставьте фильтры в жидкости на 10 минут.
Напомним, мы уже писали, как отмыть вытяжку народными методами.
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