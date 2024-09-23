Его величество джинс: топ стильных образов с джинсами на осень - 2024

Осень 2024 года приносит обновления в наши гардеробы, и джинсы снова становятся ключевым элементом модных ансамблей. Разнообразие их фасонов позволяет создавать элегантные образы для разных случаев. Если в вашем шкафу уже есть модная кантри-куртка, вот шесть стильных комбинаций, которые стоит попробовать в этом сезоне! Об этом пишет www.rbc.ua.

Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Джинсы с рубашкой

Для ежедневных выходов выбирайте джинсы с высокой посадкой и широкими штанинами. Подчеркните талию модным ремнем и дополните лук классической белой рубашкой или вариантом в клеточку. Разместите элегантный блейзер или кардиган, накинутый на плечи, и завершите образ сумкой и туфлями на каблуке для стильного и комфортного вида.

Образы с джинсами. Источник: Instagram Образы с джинсами. Источник: Instagram

Широкие джинсы и кожаный плащ В холодную, дождливую погоду отличным выбором станут синие джинсы, лонгслив и кожаный плащ. Это сочетание не только выглядит эффектно, но обеспечивает тепло. Добавьте компактную сумочку и мюли или балетки для завершения образа, идеального для прогулок.

Образы с джинсами. Источник: Instagram Образы с джинсами. Источник: Instagram

Джинсы с пиджаком

В теплые осенние дни обратите внимание на джинсы светлых оттенков – молочного, кремового или экрю. Совместите их с ярким объемным пиджаком и оригинальным топом для свежего и неповторимого образа.

Образы с джинсами. Источник: Instagram Образы с джинсами. Источник: Instagram

Широкие джинсы и джинсовый жакет

Для неформальных встреч с друзьями или семейного отдыха выберите широкие джинсы с необработанным низом. Скомбинируйте их с однотонной футболкой и джинсовой курткой контрастного оттенка для стильного и удобного повседневного образа.

Образы с джинсами. Источник: Instagram Образы с джинсами. Источник: Instagram

Джинсы с нарядной блузой

Превратите casual-лук в праздничный, соединив базовые джинсы широкого кроя с элегантной блузой. Добавьте туфли на высоком каблуке, и вы готовы к любому торжеству.

Образы с джинсами. Источник: Instagram Образы с джинсами. Источник: Instagram

Широкие джинсы и укороченный жакет

Еще одна модная комбинация – джинсы с коротким жакетом или курткой. Дополните ансамбль водолазкой, а обувь с острым носком придаст образу изящества. Этот лук идеально подойдет для осенних встреч и вечеринок.

Модные тенденции джинсов 2024 предлагают множество возможностей для создания стильных осенних образов. Экспериментируйте с кроем, цветом и аксессуарами, чтобы найти свой уникальный стиль этой осенью.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!