Его величество тренч: главный тренд осени – 2024

Несмотря на то, что летняя пора еще не подошла к концу, осенние нотки уже ощущаются в воздухе, побуждая нас готовиться к новому сезону. Центральным элементом гардероба 2024 года станет неизменно элегантный тренч – многофункциональная верхняя одежда, никогда не теряющая своей актуальности. Об этом пишет Радиотрек.

Поклонники моды предпочитают традиционные цвета: беж, шоколадный, черный и серый. В фаворе не только плащевая ткань, но и кожаные изделия, в том числе модели с рельефным узором "под крокодила".

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Относительно комбинирования здесь открывается широкое поле для экспериментов. Самый популярный ансамбль включает тренч в сочетании с блузой или гольфом, короткими шортами из костюмной или кожаной материи и сапогами на высоком каблуке. В более холодную погоду шорты можно заменить мини-юбкой или выбрать просторные брюки, джинсы или макси-юбку. Для завершения образа рекомендуется добавить длинный шарф, шелковый платок или накинутый на плечи свитер, а также головной убор – кепку, берет или шляпу с широкими полами.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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