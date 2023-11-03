Экономичный и эффективный: как сделать гель для стирки в домашних условиях

Не тратьте средства на магазинные гели для стирки, ведь вы можете легко приготовить его дома. Эффект тот же, но домашний гель более бюджетный.

Об этом пишет Время Действий.

Вот что вам понадобится:

90 г (половина) белого хозяйственного мыла;

3 столовые ложки кальцинированной соды;

4 литра воды.

Как приготовить гель:

Натрите белое мыло на терке и добавьте воду, поставьте на плиту. Активно помешивая, нагревайте воду, но не доводите ее до кипения. Когда мыло полностью растворится, добавьте кальцинированную соду в горячую (но не кипящую) воду. Тщательно смешайте и выключите плиту. Оставьте гелевую смесь на плите, чтобы она полностью остыла. Со временем гель загустеет и приобретет консистенцию желе, что является абсолютно нормальным. Чтобы вернуть гелю жидкую консистенцию, просто взбейте его миксером или размешайте вручную. После взбивания гель останется жидким, но со временем немного густеет. Поэтому перед каждым использованием геля его следует встряхивать. Перелейте гель в контейнер.

На стирку вам понадобится от 150 до 350 мл геля, в зависимости от количества одежды, степени загрязнения и жесткости воды в вашей.

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Кроме того, вы можете повысить эффективность геля, добавив следующие компоненты перед стиркой:

Поваренная соль для сохранения цвета одежды (1 столовая ложка).

Жидкое средство для мытья посуды (любая, 1 столовая ложка) для удаления стойких пятен.

Кислородный отбеливатель (1 столовая ложка) или размолотый аспирин (5 таблеток) для отбеливания белой одежды.

Все эти компоненты добавляются непосредственно в барабан стиральной машины перед запуском цикла стирки и повышают эффективность вашего домашнего стирального геля.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 40 градусах.

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