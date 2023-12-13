Экономная мама поделилась советами, как согреться зимой без отопления

Многие борются с желанием сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Экономная мама поделилась простыми советами, как согреться этой зимой, не включая отопление.

Кесс убеждает, что один из самых простых способов сохранить тепло в доме и справиться с высокой стоимостью жизни – держать шторы открытыми дольше, поскольку солнце естественным образом нагреет любую комнату. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обязательно также проверьте дом на наличие сквозняков в любом месте, например, под дверью и окнами. Дверные стопоры, герметики для окон и даже просто скотч могут значительно помочь.

Читайте также: Эксперт по отоплению назвал оптимальную температуру для поддержания тепла дома

Еще один простой, но эффективный способ сохранить тепло – это получасовое упражнение на оборудовании или даже просмотр онлайн-видео тренировки на дому.

"Я включаю музыку и занимаюсь полчаса на велотренажере, и чаще всего я начинаю одевать джемпер поверх футболки и снимаю его примерно через пять минут. Есть много упражнений, которые вы можете делать, но что бы вы ни делали, я гарантирую, что вы согреетесь , когда закончите!" – поделилась Кесс.

Кроме этого, надеть джемпер, надеть пару толстых пушистых носков, накрыться одеялом, а затем приготовить себе "красивую чашку" будет не только комфортно, но и идеальным способом согреться.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!