Какую елку не стоит выбирать, потому что быстро засохнет: признаки от эксперта

Приближаются новогодние праздники, поэтому многие покупают домой елку. Однако неправильно выбранное дерево может достаточно быстро засохнуть.

Эксперты объяснили, как выбрать елку, которая будет долго стоять. Одной из вещей, на которую следует обращать внимание, есть цвет и состояние игл, сообщает Express.co.uk.

Ветви с коричневой окраской указывают на то, что дерево гибнет. Запах дерева тоже очень важен.

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Аромат дерева

Различные деревья будут иметь разные ароматы, но сильный, приятный и свежий аромат является хорошим признаком здорового дерева. Запахи затхлости и плесени являются признаками потенциального гниения.

Равномерно распределенные ветви

Равномерно распределенные ветви свидетельствуют о надлежащем уходе за деревом. Любые обнаженные пятна свидетельствуют о том, что дерево пережило стресс, то есть оно не продержится до Рождества.

Цвет

Первое и самое простое, на что стоит обратить внимание покупателям елок, это цвет. Дерево должно выглядеть как можно ярче и зеленее. Не забудьте внимательно осмотреть все дерево, чтобы убедиться, что на нем нет серого или коричневого цвета.

Осыпание хвои

Вы также можете проверить хвою, проведя руками по веткам или постучав по стволу дерева. Имейте в виду, что ожидается некоторое осыпание хвои, особенно с более теплым климатом в этом году, но если большой пучок опадает, вы можете рассмотреть более свежее дерево.

Крепкий ствол

Крепкий ствол необходим для безопасности и является положительным признаком здоровой елки. Это значит, что за деревом хорошо ухаживали и оно правильно развивалось.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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