Эксперт назвал "самый простой способ" уничтожить плющ возле дома и предотвратить его повторное появление
Английский плющ, хотя и не может быть волшебным в дикой природе, становится настоящим бедствием в садах. Он очень быстро разрастается, вредя стенам, деревьям и другим растениям, а его удаление может быть очень сложной задачей.
Однако садовница поделилась простым и экономным методом, который поможет вам избавиться от плюща навсегда, не используя агрессивные химические вещества, пишет Express.
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Секрет состоит в том, чтобы обрезать лианы плюща у корня, а затем удалить их. Это обезвоживает растение и остановит его разрастание.
Как избавиться от плюща:
- Обрежьте лианы плюща у корня. Используйте острые секаторы, чтобы срезать как можно больше стеблей у основания.
- Подождите, пока плющ отомрет. Это может занять неделю или около того.
- Удалите мертвые лианы. После того как плющ отомрет, его будет гораздо легче снять со стен, заборов или деревьев.
- Выкопайте корни.
- Очистите участок от кусочков плюща. Важно собрать все кусочки плюща, ведь даже из небольших отростков растение может восстановиться.
Дополнительные советы: чтобы облегчить удаление плюща, перед обрезкой можно полить его кипятком. Использование проволочной щетки поможет удалить мертвые лианы, крепко прикрепившиеся к поверхностям.
Будьте готовы к тому, что для полного удаления плюща может потребоваться несколько попыток. Проявите терпение и настойчивость, и вам удастся избавиться от этого надоедливого растения навсегда.
Использование гербицидов для уничтожения плюща не рекомендуется, ведь они могут повредить другим растениям в саду. Не выбрасывайте плющ в компостную кучу, ведь он может прорасти снова.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.
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