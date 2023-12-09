Эксперт назвал температуру, при которой яйца будут долго оставаться свежими

Хотя яйца могут храниться очень долго, в конце концов они могут начать портиться. Часто идут ожесточенные споры о том, стоит ли яйца хранить на столешнице или в холодильнике.

Олли Уилкинсон, пищевой эксперт из Modern Milkman, объяснил, где лучше их хранить на кухне. Об этом сообщает Express.co.uk.

По его словам, хранение яиц в вашем холодильнике в оригинальной упаковке – лучший способ сохранить их свежими. Яйцам нужна постоянная холодная температура, чтобы они не испортились.

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Это означает, что яйца следует размещать где-нибудь в холодильнике, но не на дверях. Температура 4 °C или ниже гарантирует, что яйца останутся свежими и вкусными.

И если хранить яйца в оригинальной упаковке, это оградит их поры от проникновения новых, возможно, более сильных запахов. Так они должны храниться до трех-четырех недель.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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