Эксперт назвал три продукта, которые не следует включать в завтрак

Стоматологи предупреждают, что есть три продукта, которые никогда не следует есть утром, поскольку они могут нанести серьезный вред вашим зубам.

Доктор Абдул Азизи, главный стоматолог частной стоматологической клиники Harley, объяснил, что такие продукты как цитрусовые, кофе, сладкие каши и выпечка могут повредить зубную эмаль, повысить риск кариеса и даже привести к изменению цвета зубов.

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Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат лимонную кислоту, которая может ослабить зубную эмаль. Это особенно опасно утром, когда выработка слюны снижается, что снижает естественную защиту полости рта от кислот.

Кофе

Кофе также носит кислый характер и может со временем разъедать зубную эмаль. Кроме того, темные пигменты кофе могут привести к изменению цвета зубов.

Сладкие каши и выпечка

Сладкие каши и выпечка содержат много сахара, питающего вредные бактерии в полости рта. Эти бактерии вырабатывают кислоты, которые могут повредить зубную эмаль.

Доктор Азизи призвал людей избегать этих продуктов утром, чтобы защитить здоровье своих зубов. Он также рекомендовал полоскать рот водой после употребления этих продуктов, чтобы помочь смягчить их последствия.

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