Эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д": это подтолкнет сад к цветению весной
Обрезка растений – это важная задача садоводов, которая проводится в течение года, чтобы улучшить здоровье растений. Однако, по мнению экспертов, может быть сложно подобрать правильную технику.
Многим декоративным кустам и деревьям можно позволить расти без регулярной обрезки, но подстригание их по необходимости может быть полезным. Преимущества обрезки включают удаление отмершей или непривлекательной поросли, повышение силы, улучшение формы растения и стимулирование его цветения, пишет Express.
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Обрезка деревьев зимой
Специалисты при обрезке деревьев используют правило "трех Д":
- Dead – мертвые ветви
- Diseased – больные ветви
- Damaged – поврежденные ветви
Также удаляют трущиеся друг о друга ветви, поскольку это может создать "точку входа для болезни".
Зимой обрезают ветки менее 2,5 см в диаметре секатором или кусачками, срезая их над здоровой почкой, парой почек или боковым побегом.
"Избегайте срезки слишком близко к почке, поскольку это может привести к ее гибели, или слишком далеко от почки, поскольку это может привести к отмиранию почки, которая может распространиться на здоровую древесину", – пишет издание.
Если необходимо обрезать ветки шириной более 2,5 см в поперечнике, лучше удалить их стопроцентно.
Многие лиственные деревья обрезают зимой, когда они спят, тогда как вечнозеленые деревья можно обрезать в период с апреля по август.
Основные правила обрезки растений:
- Используйте острые инструменты, чтобы предотвратить расщепление древесины.
- Срезайте ветки под углом 45 градусов.
- Обрабатывайте все срезы садовым варом, чтобы предотвратить инфекцию.
- Обрезайте растения в сухую погоду во избежание заражения грибками.
Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.
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