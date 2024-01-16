Эксперт назвал зимнее правило обрезки растений 'три Д': это подтолкнет сад к цветению весной

Обрезка растений – это важная задача садоводов, которая проводится в течение года, чтобы улучшить здоровье растений. Однако, по мнению экспертов, может быть сложно подобрать правильную технику.

Многим декоративным кустам и деревьям можно позволить расти без регулярной обрезки, но подстригание их по необходимости может быть полезным. Преимущества обрезки включают удаление отмершей или непривлекательной поросли, повышение силы, улучшение формы растения и стимулирование его цветения, пишет Express.

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Обрезка деревьев зимой

Специалисты при обрезке деревьев используют правило "трех Д":

Dead – мертвые ветви

Diseased – больные ветви

Damaged – поврежденные ветви

Также удаляют трущиеся друг о друга ветви, поскольку это может создать "точку входа для болезни".

Зимой обрезают ветки менее 2,5 см в диаметре секатором или кусачками, срезая их над здоровой почкой, парой почек или боковым побегом.

"Избегайте срезки слишком близко к почке, поскольку это может привести к ее гибели, или слишком далеко от почки, поскольку это может привести к отмиранию почки, которая может распространиться на здоровую древесину", – пишет издание.

Если необходимо обрезать ветки шириной более 2,5 см в поперечнике, лучше удалить их стопроцентно.

Многие лиственные деревья обрезают зимой, когда они спят, тогда как вечнозеленые деревья можно обрезать в период с апреля по август.

Основные правила обрезки растений:

Используйте острые инструменты, чтобы предотвратить расщепление древесины. Срезайте ветки под углом 45 градусов. Обрабатывайте все срезы садовым варом, чтобы предотвратить инфекцию. Обрезайте растения в сухую погоду во избежание заражения грибками.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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