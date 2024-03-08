Эксперт объяснил, как легко избавиться от известкового налета в стиральной машинке без соды и уксуса

Белый уксус и пищевая сода известны тем, что удаляют плесень и известковый налет из стиральных машин. Однако инженеры поделились альтернативным естественным очистителем, благодаря которому прибор будет пахнуть лучше.

Быструю техническую стирку следует проводить по крайней мере раз в месяц, чтобы поддерживать машину в лучшем состоянии. Однако каждые шесть месяцев важно очищать стиральную машину от накипи, сообщает Express.co.uk.

Просто налейте чашку раствора лимонной кислоты прямо в пустой барабан машины и выберите стирку при высокой температуре. Высокая концентрация лимонной кислоты разрушает споры плесени и скопление известкового налета, облегчая их удаление.

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Эксперты по сантехнике Heat and Plumb также рекомендуют использовать лимонный сок вместо покупки дорогостоящих чистящих средств. Они рекомендуют налить раствор в ящик дозатора мыла и запустить машину без одежды.

Напомним, мы писали о простых приемах, которые помогут удалить пятна ржавчины с пола за 10 минут и без химии.

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