Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять отопление включенным весь день

Многие пытаются экономить на отоплении зимой из-за высоких цен в платежках. В частности, некоторые считают целесообразным не держать отопление включенным на протяжении всего дня.

Эксперты объяснили, лучше ли оставлять отопление постоянно включенным на низкой температуре или включать отопление только когда это нужно. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам специалистов, идея о том, что если отопление включено целый день, это позволит сэкономить деньги, является мифом. Лучший способ сэкономить деньги на счетах за отопление – использовать котел только тогда, когда он нужен.

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Используя котел только тогда, когда требуется теплая вода или отопление, можно минимизировать потребляемую котел энергию. Сжигание топлива с постоянной скоростью приведет не только к непрерывному использованию энергии, но и к ее потерям.

Кроме того, около 70% тепла в доме могут быть потеряны из-за щелей вокруг двери, крыши и пола. Поэтому люди, постоянно покидающие котел включенным, имеют большую вероятность ощутить значительные потери энергии и увеличение счетов.

Большинство котлов позволяют устанавливать собственные таймеры и расписания, а интеллектуальные термостаты помогают более точно контролировать температуру котла.

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