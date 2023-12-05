Эксперт объяснила, как приготовить хрустящий бекон без фритюрницы

Бекону может потребоваться много времени, чтобы стать хрустящим в духовке и даже во фритюрнице в некоторых случаях. Вот почему одна мама использует микроволновку.

Майра Вендолайн – вирусный повар TikTok, которая описывает себя как "разработчик рецептов и мама с низким содержанием углеводов и кето". Один из советов состоит в том, чтобы сделать непреодолимо хрустящий бекон с помощью бумажного полотенца и микроволновки.

Положите четыре полоски бекона друг на друга на лист бумаги и положите другой лист сверху. Нет необходимости класть бекон на тарелку или что-то другое.

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Разогрейте бекон в микроволновке на полной мощности в течение трех минут, как это сделала Майра. По окончании таймера извлеките бекон из прибора и проверьте его.

Если нужно больше времени, поверните бекон в микроволновку еще на одну или две минуты. Также можно заменить бумажные полотенца новыми, чтобы достичь наилучших результатов.

Бумажные полотенца помогают впитать весь жир, и в конечном итоге вы получите очень хрустящий бекон.

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