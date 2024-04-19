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Эксперт по кофе назвал точное время, когда следует пить этот напиток утром

Игорь Романько

Можно ли пить кофе сразу после пробуждения
Можно ли пить кофе сразу после пробуждения

Многие из нас не представляют себе жизни без кофе. Утром она дает нам бодрость, а днем спасает от сонливости. Но вы знаете, что пить кофе сразу после пробуждения не лучшая идея?

Эксперты советуют подождать. А вы в какое время пьете свой первый кофе? Замечали ли вы, что если пить ее чуть позже, то она действует лучше? Об этом советует задуматься издание Express.

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Сколько ждать от пробуждения? Ровно час.

Почему? Все из-за гормонов!

Когда мы просыпаемся, уровень кортизола в нашем организме и так высок.

Этот гормон отвечает за внимательность и бодрость.

Если вы сразу выпьете кофе, то кофеин лишь усилит его действие, что может привести к негативным последствиям.

Например, может возникнуть привыкание к кофеину, и вам понадобится больше его, чтобы почувствовать тот же эффект.

Так что лучше немного подождать, пока уровень кортизола снизится естественным образом.

Ученые исследовали, что в среднем люди в Великобритании просыпаются в 7:33 утра.

Оптимальное время для первой чашки кофе – 8:33.

Конечно, это только общая рекомендация.

Вы можете немного сместить время в зависимости от того, когда вы обычно просыпаетесь.

Главное – дать организму время самостоятельно проснуться, прежде чем искусственно стимулировать его кофеином.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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