Эксперт по садоводству назвал два простых шага для густого газона

Март – пора начать весенний уход за газоном, а эксперт в области газонов Тимоти Грин поделился некоторыми ценными советами о том, как сделать ваш газон густым и здоровым.

Грин отметил, что регулярная подкормка является ключом к густому и здоровому газону. Он подчеркивает, что это поможет сделать ваш газон более ровным и более живым. Для этого следует удалить сорняки и мох, выровнять почву и применить удобрение.

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Садоводы должны внимательно выбирать семена для своего газона в зависимости от условий местности и планирования использования газона. Грин замечает, что правильный выбор семян может занять время, но считает, что это стоит усилий.

Относительно частоты полива эксперт советует следить за тем, чтобы газон был равномерно увлажненным, особенно в периоды жары. Он рекомендует поливать газон после того, как верхний слой засохнет на глубине 2-3 см.

В общем, правильный уход за газоном в марте может приготовить его к удачному и здоровому сезону роста. Следует следовать советам эксперта и регулярно проверять состояние газона для обеспечения оптимального здоровья и вида.

Вот еще несколько советов эксперта:

Регулярно косите газон.

Не косите траву слишком коротко.

Поливайте газон ранним утром или вечером.

Не ходите по газону, когда он мокрый.

Защищайте газон от вредителей и болезней.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за газоном.

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