Эксперт рассказал, действительно ли листовой чай настолько полезен пакетированному

Чем листовой чай лучше, чем чай в пакетиках

Много лет существует представление, что чай в пакетиках не может быть полезен, а листовой чай в красивых коробках всегда элит. Однако эксперт Сара Мартинелли, совладелица чайной компании в Боулдере (штат Колорадо), раскрывает нюансы этой темы.

Об этом пишут Факты ICTV. Разница между листовым и пакетированным чаем, по словам Мартинелли, заключается в способе расфасовки. Чай в пакетиках уже расфасовывается предварительно отмеренными порциями для быстрой заварки одной чашки, в то время как листовой чай требует отмеривания и заваривания в заварнике самостоятельно.

Читайте также: Помогут проснуться и подбодрят: восемь упражнений, которые следует сделать утром

Хотя ранее считалось, что предварительно расфасованный чай может быть меньшего качества, Мартинелли утверждает, что современные технологии позволяют производить высококачественные чаи в пакетиках.

Есть разница в аромате: листовой чай может придавать больший чайный аромат благодаря возможности правильного настаивания в большом объеме. Однако, по словам экспертки, разница во вкусе минимальна, если вы не являетесь настоящим гурманом чая.

Мартинелли рекомендует выбирать более крупные пакетики, поскольку они позволяют лучше раскрыть аромат и вкус чая. Что касается пользы для здоровья, она подчеркивает, что она одинакова, если выбираете высококачественный чай в любой форме.

Мартинелли также рекомендует упростить процесс выбора чая и доверять своим вкусовым рецепторам, не ориентируясь исключительно на цену. С ее точки зрения качество чая зависит от многих факторов, и цена не всегда определяет его качество.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие виды чая вредны для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!