Эксперты дали два совета, как омолодить орхидею и получить потрясающие цветы

Орхидеи могут создать проблемы даже опытным садоводам. Эти растения известны красивыми цветами и капризностью в уходе.

Однако при правильном уходе орхидеи могут давать потрясающее цветение из года в год. Об этом сообщает Express.co.uk.

Когда орхидея заканчивает цвести, растению требуются специальные меры, чтобы стимулировать новый рост. Существует два способа.

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Первый предполагает полное удаление цветочного колоса, срезав его до основания. Кроме того, садоводы могут обрезать колос чуть выше узла – небольших бугорков сбоку растения – чтобы вызвать свежий рост и будущее цветение.

С орхидеями нужно обращаться осторожно, чтобы способствовать повторному цветению. Большинство людей чрезмерно поливают, удобряют и обеспечивают чрезмерный уход.

Чтобы исправить это, следует уменьшить количество воды и удобрений и позволить растению ощущать более низкие температуры ночью. Этот баланс помогает провоцировать естественный цикл цветения орхидеи. Орхидеи могут повторно цвести каждые 8-12 месяцев при надлежащем уходе.

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