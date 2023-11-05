Эксперты назвали 5 лучших причесок для обладательниц седых волос (фото)

Седые волосы – это не беда, а знак мудрости и опыта. Однако, чтобы седые волосы выглядели красиво и ухоженно, важно подобрать правильную прическу.

Своими советами поделились эксперты и известные парикмахеры с изданием Shefinds.

Одной из лучших причесок для женщин за 50 стилисты назвали гладкий боб длиной до подбородка, как у актрисы Синтии Никсон. Эта прическа "не нуждается в техническом обслуживании" и отлично подойдет для тех, кто не любит укладывать волосы долго.

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Еще одна "идеальная" прическа для седых волос – пикси с челкой на бок, как у актрисы Джейн Фонды. Она является законодательницей модных стилей. Подобная прическа, как говорят парикмахеры, подчеркивает структуру скул и обращает внимание на лучшие черты лица.

Помпадур с боковым пробором – еще одна из популярных стрижек среди женщин с седыми волосами. Ее пахала для себя певица Пинк. Подобная стрижка мгновенно прибавляет объем. А глубокий боковой пробор может придать "больше движения редким волосам" и скрыть любые признаки поредения в области макушки.

Черно-серебристый омбре боб помогает подчеркнуть седые волосы и сделать их объемными.

"Эта прическа также отлично подходит для того, чтобы скрыть утонченную верхушку, если она у вас есть", – добавили эксперты.

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Многослойный боб с тонкой бахромой – такую прическу выбрала для себя культовая актриса Хелен Миррен. Подобная стрижка скрывает изящество волос и их редкость.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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