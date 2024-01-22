Эксперты назвали 5 простых шагов, чтобы спасти умирающую орхидею

Орхидеи могут стать отличным дополнением к любому интерьеру. Однако, если за ними не ухаживать должным образом, они могут погибнуть.

Если вы заметили, что ваша орхидея начинает увядать, не отчаивайтесь. С помощью пяти шагов вы можете спасти свое растение и заставить его снова зацвести, пишет издание santeplusmag.

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Понаблюдайте за орхидеей, чтобы определить проблему.

Прежде чем приступить к каким-либо действиям, важно понять, почему ваша орхидея гибнет. Если листья желтеют, это может быть признаком болезни или недостатка света. Если корни становятся мягкими и коричневыми, это может быть признаком избытка воды.

Очистите корни орхидеи

Если корни вашей орхидеи загнили, их нужно удалить. Аккуратно извлеките растение из горшка и удалите все мертвые или поврежденные корни. С помощью секатора или продезинфицированных ножниц отрежьте любые корни, которые выглядят мягкими, коричневыми или черными. Храните только зеленые корни или зеленые кончики.

Пересадите орхидею

Пересадка позволит вам дать вашему растению новый субстрат и, следовательно, новый запас питательных веществ. Выберите прозрачный пластиковый горшок, чтобы вы могли регулярно проверять состояние корней. Что касается почвы для горшков, то желательно, чтобы она состояла из кусочков коры, волокон древесного угля, мха-сфагнума или даже волокон древесного угля.

Помогите орхидее снова вырасти

Чтобы ваша орхидея восстановилась и снова зацвела, вам нужно создать благоприятные условия для развития. Поместите орхидею в светлое место, избегая попадания прямых солнечных лучей. Держите горшок при температуре от 18°C ​​до 21°C, подальше от сквозняков и источников тепла. Также желательно поливать орхидею мягкой водой, например дождевой, и что важно комнатной температуры. Время от времени сбрызгивайте листья орхидеи.

Если вы будете придерживаться этих шагов, вы сможете спасти свою умирающую орхидею и снова наслаждаться ее красотой.

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