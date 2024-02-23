Эксперты назвали 6 продуктов, которые повышают уровень коллагена и уменьшают морщины

Кожа – это наш самый большой орган, и она нуждается в особом уходе. Конечно, мы все знаем о пользе солнцезащитного крема и сыворотки с ретинолом, но знаете ли вы, что то, что вы едите, может оказать значительное влияние на ее здоровье.

Эксперты shefinds посоветовали шесть продуктов, которые помогут вам получить сияющую и эластичную кожу. Эти продукты способны и уменьшить количество морщин и сделать кожу более упругой.

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1. Черника:

Богата антиоксидантами, содержит витамин С, который борется со свободными радикалами. Этот продукт усиливает выработку коллагена и защищает кожу от ультрафиолетового излучения.

2. Цитрусовые фрукты:

Содержат витамин С, который стимулирует выработку коллагена. Добавляйте в салаты, овсянку или ешьте просто так.

3. Брокколи:

Содержит витамины А и С, а также цинк, богатый лютеином, который борется с окислительным стрессом. Попробуйте в пасте примавера или супе минестроне.

4. Сардины:

Содержат DMAE, стимулирующий выработку коллагена. Богатые омега-3 жирными кислотами и кальцием.

5. Костный бульон:

Содержит коллаген и гиалуроновую кислоту. Улучшает здоровье кожи изнутри. Пейте самостоятельно или добавьте овощи.

6. Авокадо:

Содержит антиоксиданты, витамин Е, клетчатку и здоровые жиры. Увлажняет кожу. Добавляйте в тосты, тако, смузи и другие блюда.

Включите эти продукты в свой рацион, и ваша кожа будет сиять здоровьем.

Не забывайте:

Пейте много воды

Регулярно занимайтесь спортом

Высыпайтесь

Используйте качественные средства по уходу за кожей.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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