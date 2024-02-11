Эксперты назвали доступный напиток, который 'лечит все болезни' у зрелых людей

Кефир – это не просто вкусный и освежающий напиток, но и настоящий кладезь для нашего здоровья, особенно для людей зрелого возраста.

Благодаря богатому составу кефир способен улучшать микрофлору кишечника, укреплять иммунитет, ведь 80% иммунитета зависит от сбалансированной микрофлоры, пишет Healthline.com.

Кефир содержит 50 полезных микроорганизмов, которые улучшают пищеварение, снижают холестерин и способствуют выработке витаминов.

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Он способен бороться с патогенными микроорганизмами благодаря мощному противомикробному действию пробиотических бактерий. Это помогает предотвратить развитие кандидоза, грибковых болезней, заболеваний мочевыводящей системы и ОРВИ.

Кефир может укреплять кости и профилактировать остеопороз, поскольку является источником фосфора, калия и витамина К2, способствующего усвоению кальция. Его рекомендуется употреблять людям после 50 лет, беременным женщинам, подросткам и тем, кто имеет дефицит кальция.

Этот напиток может нормализовать уровень сахара в крови. Кефир не вредит людям с диабетом типа II, ведь он способен нормализовать уровень сахара и снижать риски развития диабета.

Кефир также содержит витамин К2, который нивелирует риски образования тромбов, а также полисахариды, которые нормализуют артериальное давление и уровень холестерина.

Важно помнить, что кефир нельзя употреблять:

На голодный желудок, чтобы не повредить слизистую.

Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка, панкреатитом и болезнями двенадцатиперстной кишки.

В чрезмерных количествах. Суточная норма для взрослых – 250 мл.

Включение кефира в рацион людей после 50 лет поможет им:

Укрепить здоровье

Повысить иммунитет

Улучшить самочувствие

Снизить риски развития многих заболеваний

Таким образом, кефир – доступный и полезный продукт, который может стать настоящим другом вашего здоровья.

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