Эксперты назвали идеальную температуру для стирки постельного белья

Существует много споров по поводу того, при какой температуре стирать постельное белье. Если постельное белье не постирать при правильной температуре, бактерии и микробы могут развиваться даже после стирки.

Эксперты Melt поделились своими мыслями, при какой температуре нужно стирать постельное белье. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хотя стирка при более низкой температуре лучше для окружающей среды с точки зрения потребления энергии, существует больше факторов, которые следует учитывать.

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Стирка при температуре 60°C является идеальной температурой, поскольку она убивает бактерии, микробы и грибки, которые накапливаются на простынях. Во время стирки при более низкой температуре некоторые бактерии останутся на вашем белье.

Сначала проверьте этикетки стирки, чтобы убедиться, что простыню можно стирать при 60 градусах, особенно если она не из хлопка.

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