Эксперты назвали лучшее место для посадки гортензий этой весной

Гортензии – одни из красивейших цветов, которые можно выращивать в вашем саду. Однако посадка их в неправильном месте может привести к слабому цветению или его отсутствию.

Вот несколько советов, где сажать гортензии этой весной, чтобы получить наилучшие результаты, согласно советам экспертов издания Express.

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Посадите гортензию на восточной стороне вашего дома. Это место получает утреннее солнце, но защищенное от палящего послеобеденного солнца. Северная сторона также может быть хорошим местом, если она получает много утреннего солнца. Избегайте сажать гортензии на южной или западной стороне вашего дома, где они будут получать слишком много солнца.

Некоторые гортензии нуждаются больше солнца, чем другие. Им может понадобиться до 6 часов прямого солнечного света в день. Большинство других видов гортензий лучше растут в полутени, то есть им нужно всего 4 часа солнечного света в день.

Независимо от того, какой вид гортензии вы выбираете, важно сажать ее в месте с хорошо дренированной почвой. Регулярно поливайте гортензии, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Подкармливайте гортензии удобрением для цветов в течение вегетационного периода.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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