Эксперты назвали лучшее место для посадки гортензий этой весной
Гортензии – одни из красивейших цветов, которые можно выращивать в вашем саду. Однако посадка их в неправильном месте может привести к слабому цветению или его отсутствию.
Вот несколько советов, где сажать гортензии этой весной, чтобы получить наилучшие результаты, согласно советам экспертов издания Express.
Читайте также: Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой
- Посадите гортензию на восточной стороне вашего дома. Это место получает утреннее солнце, но защищенное от палящего послеобеденного солнца.
- Северная сторона также может быть хорошим местом, если она получает много утреннего солнца.
- Избегайте сажать гортензии на южной или западной стороне вашего дома, где они будут получать слишком много солнца.
Некоторые гортензии нуждаются больше солнца, чем другие. Им может понадобиться до 6 часов прямого солнечного света в день. Большинство других видов гортензий лучше растут в полутени, то есть им нужно всего 4 часа солнечного света в день.
Независимо от того, какой вид гортензии вы выбираете, важно сажать ее в месте с хорошо дренированной почвой. Регулярно поливайте гортензии, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Подкармливайте гортензии удобрением для цветов в течение вегетационного периода.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!