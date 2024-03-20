Эксперты назвали лучшие условия для роста помидоров: будут спелые и сочные

Помидоры легко выращивать, хотя им все равно нужные надлежащие условия. Некоторые овощи могут расти в суровых низких температурах, а другим для процветания требуется более теплый климат.

Оптимальная температура для созревания томатов от 20 до 25 градусов Цельсия. Об этом сообщает Express.co.uk.

При температуре 30 градусов слишком жарко, чтобы плоды производили ликопин и каротин. Именно эти пигменты придают помидорам цвет.

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Когда температура опускается ниже 10 градусов, зеленые помидоры не созревают. Если она достигает этих температур и помидоры уже начали немного окрашиваться, вы можете внести их внутрь, чтобы закончить созревание.

Помидоры следует высаживать в месте, которое получает не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Они, как правило, хорошо растут на грядке или в большом горшке.

Почва, используемая для растений томатов, должна быть дренированной с рН от 5,8 до 7. Плоды будут расти почти на любом типе почвы, кроме глины.

Семена помидоров можно выращивать на открытом воздухе или дома. Несмотря ни на что, почва на открытом воздухе должна быть теплой перед посевом семян или посадкой комнатных растений томатов.

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