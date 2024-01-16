Эксперты назвали лучшие условия освещения для орхидеи: Будет цвести каждый год

При правильном уходе орхидея может преуспевать 15 и более лет. Однако владельцы орхидей должны убедиться, что они поливают, подкармливают и размещают свои растения правильно.

Мелинда Майерс рассказала, как убедиться, что орхидею следует ставить на косвенный свет лучшее из окна, выходящего на восток или запад. Тогда растение будет иметь светло-зеленые листья, сообщает Express.co.uk.

Если орхидея получает слишком много солнечного света, листья по периметру приобретают розовый или красноватый оттенок. Орхидеи, страдающие недостаточным солнечным светом, будут иметь зеленые листья, которые темнее и жестче.

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Орхидеи любят тёплую воду. Разлейте воду на корни и посадочную смесь; подождите и полейте снова, чтобы убедиться, что корни и смесь хорошо орошены.

Корни будут иметь тускло-серебристый, белый или бледно-зеленый цвет. После того, как вода стечет, орхидея может возвратиться на свое излюбленное место выращивания.

Орхидея также любит ежемесячное внесение удобрений, но не слишком много, иначе листья растут слишком сильно, а цветы распускаются недостаточно.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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