Эксперты назвали лучший способ выведения клопов из постельного белья: агрессивная химия не нужна

Постельные клопы имеют длину около 5 мм, красновато-коричневые и оставляют ржавые пятна, особенно на постельных принадлежностях, одежде и мебели. Вывести их из постели может быть сложной задачей.

Эксперты утверждают, что не нужно сразу применять агрессивную химию. Один из лучших способов избавиться от клопов на постельном белье, это постирать его в очень горячей воде, сообщает Express.co.uk.

Клопов можно избавиться, выправив одежду и постельное белье в горячей воде, 60 градусов. Это может помочь убить любых потенциальных клопов или их яйца.

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Еще один главный совет – выработать привычку регулярно пылесосить. Особое внимание следует уделить потенциальным местам укрывания клопов.

Примеры включают б/у мебель, диваны, кровать, постельное белье и ковры, которые могут стать убежищем для заражения. После этого утилизируйте вакуумный мешок, чтобы предотвратить потенциальные заражения.

Хотя горячая стирка рекомендуется для незначительного заражения, если проблема достаточно велика, профессиональная борьба с вредителями является лучшим вариантом.

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