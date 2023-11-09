Эксперты назвали место в холодильнике, где молоко портится очень быстро

Молоко является основным ингредиентом в еженедельном списке покупок большинства людей. Впрочем, этот продукт может быстро испортиться, если хранить его неправильно.

Эксперты назвали место в холодильнике, где молоко портится очень быстро. Речь идет о дверцах, сообщает Express.co.uk.

Когда вы открываете дверь холодильника, он отрывается от прохладного воздуха, влияющего на свежесть. Вместо этого специалисты советуют разместить молоко сзади.

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Продукты, подверженные порче, например яйца, масло и молоко, больше подвержены воздействию комнатной температуры, когда открывается дверца холодильника. Если дверца холодильника имеет герметичный отсек, это может быть хорошо для хранения.

Напомним, мы уже писали, как разводить сухое молоко.

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