Эксперты назвали неожиданный лайфхак, чтобы срезанные гортензии дольше сохранялись 'живыми'

Срезанные цветы гортензии могут довольно быстро увядать и засыхать. Однако есть простой способ, который продлит время нахождения цветов в вазе.

Эксперты советуют использовать сладкую газировку. Об этом сообщает Express.co.uk.

Добавьте сладкую газировку в вазу, чтобы срезанные цветы дольше оставались свежими. Сахар питает стебли, продлевая им жизнь.

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Налейте примерно четверть чашки сладкой газировки в вазу с цветами. Часто рекомендуют газировку со вкусом цитрусовых.

Также газированные напитки, такие как кола, можно использовать, чтобы почистить ржавый или грязный садовый инструмент. Кислотные свойства некоторых газированных напитков, таких как кола, помогают удалить ржавчину и грязь.

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