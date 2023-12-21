Эксперты назвали полезные и опасные блюда рождественского ужина

Приближается время Рождества и вместе с ним придет сезон изысканных и вкусных блюд. Несмотря на традиционную обильность и калорийность рождественских столов, ученые отмечают, что некоторые блюда могут быть полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Хотя холестерин часто воспринимается как вредный для организма, важно различать между "хорошим" и "плохим" холестерином. "Плохой" холестерин может привести к проблемам с сердцем, тогда как "хороший" холестерин полезен для здоровья сердца, пишет IFLScience.

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Ученые указывают на то, что такие рождественские блюда, как индейка, лосось, куриная грудка, брюссельская капуста и краснокочанная капуста, содержат ниацин, витамин B3, способствующий снижению уровня холестерина. Исследование также подтверждает, что эти продукты могут улучшить отношение плохого холестерина к хорошему и снизить риск сердечных проблем.

Относительно выбора десертов ученые рекомендуют выбирать более здоровые варианты, такие как печеные яблоки или груши, помогающие снижать уровень общего холестерина.

"Заметим, что не все аспекты рождественского стола полезны для здоровья. Некоторые десерты, такие как пирожки с фаршем и кремовые блюда, могут быть высококалорийными и менее полезными для сердца. Умное потребление и умеренность остаются ключевыми аспектами сохранения здоровья в сезон чрезмерного балования", – говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что хотя Рождество приносит радость и праздничное настроение, важно помнить об разумном питании и активном образе жизни, чтобы обеспечить долговременное здоровье.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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