Эксперты назвали поверхности, которые ни за что нельзя мыть уксусом

Есть некоторые вещи, которые никогда нельзя чистить белым уксусом, поскольку это может нанести вред. Он может повредить другие поверхности, потому что это кислота.

По словам экспертов, использование полноценного очистного уксуса для вощеной или необработанной древесины может привести к изменению цвета. Если вы планируете чистить древесину, обязательно разведите уксус или используйте средство для обработки древесины, сообщает Express.co.uk.

Вы не должны использовать уксус для чистки мрамора, гранита и других природных камней, таких как сланец. Из-за кислоты в уксусе в природном камне может возникнуть ямка.

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Белый уксус часто рекомендуют, когда дело доходит до чистки затирки, но профессионалы советуют его не использовать. Уксус со временем это может стирать раствор, вызывая его порчу.

Для нержавеющей стали после длительного воздействия, особенно уксусных кислот, возможно образование ямок. Обязательно используйте чистящие средства, безопасные для нержавеющей стали.

Никакие экраны, мобильные телефоны или компьютерные мониторы никогда нельзя чистить белым уксусом. Это повредит любое антибликовое покрытие.

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