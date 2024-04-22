Эксперты назвали простой способ увеличить количество бабочек в саду вдвое: помогут опылять деревья

Бабочки – это не просто красивые создания, порхающие в саду. Они играют важную роль в нашей экосистеме, опыляя растения и помогая им размножаться.

К сожалению, из-за потери среды обитания и использования химикатов, количество бабочек в мире резко сократилось.

Основная еда для бабочек – это нектар. Они переносят собранную ими пыльцу с цветка на цветок, опыляя разные культуры. И если вы хотите придать своему саду вполне естественный стимул для опыления, у ученых есть простой трюк: не стригите свой газон.

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Ученые из Butterfly Conservation обнаружили, что позволив частям вашего сада зарасти дикой травой, вы можете увеличить количество бабочек на 93 процента. Исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

В комментарии IFLScience доктор Ричард Фокс прокомментировал результаты исследования:

"Мы хотели иметь возможность давать проверенные и проверенные советы по садоводству, которые принесут пользу бабочкам, поскольку мы знаем, что многие хотят помочь. Это исследование впервые доказывает, что если трава растет долго, это привлечет больше бабочек в ваш сад".

Результаты исследования показали, что в садах с высокой травой было зарегистрировано гораздо больше бабочек, а также большее разнообразие видов. В сельской местности в садах с высокой травой было на 93 процента больше бабочек, а в городах – на 18 процентов.

На уровне с дикорастущей травой хорошие результаты по приманке бабочек показал цветущий плющ.

Те люди, у которых нет собственного сада, могут помочь бабочкам, если будут выращивать длинную траву или полевые цветы на своем балконе или в оконном ящике.

Даже небольшие изменения в вашем саду могут иметь большое значение для бабочек.

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