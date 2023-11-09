Эксперты назвали простые советы, которые помогут избежать плесени дома

Зимой в квартирах появляется плесень, поскольку воздух в помещении влажный из-за включенных радиаторов. Плесень может даже серьезно повлиять на здоровье, особенно для тех, кто имеет аллергию, астму или ослабленную иммунную систему.

Вдыхание или касание спор плесени может вызвать аллергическую реакцию, например чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Однако простые советы помогут предотвратить образование плесени, сообщает Express.co.uk.

Когда вы утром застилаете кровать, обязательно снимите пододеяльник и откройте окно спальни. Это позволяет влаге легко выходить из комнаты и снижает вероятность образования плесени.

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Готовя на кухне или моясь в ванной, всегда используйте вытяжной вентилятор и регулярно протирайте его. Это также поможет избавиться от излишней влаги.

Если вы кипятите чайник или готовите, всегда держите окно открытым, чтобы водяной пар мог выйти. Если соблюдать эти привычки в течение дня, вы сможете пережить зиму, не беспокоясь о плесени или сырости.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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