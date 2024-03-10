Эксперты назвали самодельный освежитель воздуха, который быстро устранит неприятные запахи из кухни

Некоторые продукты, такие как рыба, яйца и капуста часто могут оставлять неприятные запахи на кухне. Если их не избавиться быстро, ароматы распространяться по всему дому.

Специалисты назвали природные средства, которые помогут избавиться от неприятных запахов. В частности, белый уксус – один из самых эффективных ингредиентов для устранения ароматов, сообщает Express.co.uk.

Белый уксус поглощает запахи рыбы. После приготовления оставьте миску с уксусом на столешнице на несколько часов или даже на ночь.

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Белый уксус кислый и химически изменяет и нейтрализует запахи, с которыми он контактирует. Уксус также обладает антибактериальными свойствами и устраняет бактерии.

Также можно приготовить домашний освежитель воздуха из лимонных шкурок, палочек корицы и молотого имбиря. Нужно поместить ингредиенты в кастрюлю с кипящей водой и оставить на медленном огне не менее 15 минут и запах исчезнет.

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