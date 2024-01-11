Эксперты назвали самый простой способ предотвратить образование слоев льда в морозилке

Со временем в холодильнике нередко образуется лед, требующий размораживания. Это может быть изнурительной и скучной задачей.

Однако есть простое решение для разрешения этой проблемы, пишет издание SantePlus. Пригодится средство, которое есть на каждой кухне.

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Оказывается, вы можете предотвратить образование инея в холодильнике, используя масло. Для этого вам понадобится только нейтральное растительное масло, которое вы нанесете на стенки, ящики и отделения вашего прибора.

Вот как это сделать:

Выключите холодильник и извлеките из него все продукты. Очистите холодильник от остатков пищи и протрите насухо. Нанесите тонкий слой на все внутренние поверхности холодильника, включая стенки, ящики и полки. Вставьте продукты в холодильник и включите его.

Масло образует тонкую пленку на поверхности холодильника, препятствующую образованию инея. Благодаря этому вам пореже придется размораживать холодильник, также можно сохранить его в чистоте и работоспособности.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам предотвратить образование инея в холодильнике:

Не переполняйте холодильник. Излишняя пища будет выделять тепло, что может привести к образованию инея.

Не оставляйте открытую дверцу холодильника надолго. Это также может привести к образованию инея.

Попробуйте этот простой способ предотвратить образование инея в морозилке и убедитесь, насколько он эффективен.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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